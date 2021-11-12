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ورش فنية بقصر ثقافة الطفل

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ورش فنية بقصر ثقافة الطفل ورش فنية بقصر ثقافة الطفل

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ونظم قصر شهداء ٢٥ يناير لثقافة الطفل بالإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي احتفالا بأعياد الطفولة التي يتواكب الاحتفال بها خلال ذلك الشهر.

ونفذت ورش فنية وثقافية بمدرسة حسنى العقاد الخاصة تضمنت حوارا مفتوحا مع التلاميذ بعنوان «من حقى».

وتحدثت فيه شيماء صبرى عن توعية الأطفال بحقوقهم على المجتمع مثل حق التعليم والصحة والعيش حياة كريمة.

كذلك تم عمل ورشة اشغال يدويه لعمل مجسمات يدوية لعمل طيور وفراشات من أوراق الفوم الملون.

نفذتها ناريمان نبيل بهدف تنمية المهارات الحسيه لدى الأطفال.

بالإضافة لعمل ورشة تشكيل بالخرز تحت إشراف فاطمة شعبان.

وفى المساء استقبل القصر رواده لعمل حوار مفتوح لتوعيتهم بأهمية التطعيم ضد المستجد

تحدث فيه تامر حسن عن ضرورة التطعيم وكيفية الحصول عليه وانواع الامصال المختلفة المنشأ وكذلك الأعراض المصاحبة لكل تطعيم.

بالإضافة لعمل مجسم بورق الكانسون لعمل أباجوره نفذه اشرف عبدالشافي،

وتم عمل ورشة تلوين نفذها مع الاطفال محمود الحسيني.

المصرى اليوم

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