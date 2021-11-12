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مستشار برنامج المناخ العالمي: انبعاثات أفريقيا 4% والصين 40% وأمريكا 28%

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مستشار برنامج المناخ العالمي: انبعاثات أفريقيا 4% والصين 40% وأمريكا 28% مستشار برنامج المناخ العالمي: انبعاثات أفريقيا 4% والصين 40% وأمريكا 28%

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أكد مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أن هناك دور كثيرة تتنافس من أجل تنظيم قمة المناخ، واختيار لاستضافة القمة هو حدث كبير، وهو دعاية مجانية لمصر ولمدينة شرم الشيخ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن هناك 10 آلاف شخص يحضرون قمة المناخ، لافتا إلى نجاح مصر في تنظيم المؤتمر يؤكد قدرتها على استيعاب الآلاف في مدينة شرم الشيخ، وتوفير إقامة فندقية مميزة لهم، بالإضافة إلى وجود قاعات ضخمة في مصر تستطيع استيعاب تلك الأعداد.

ولفت مجدي علام، إلى أن هؤلاء سيأتوا إلى مصر ويستمتعوا بجو شرم الشيخ، وبالمحميات الطبيعية في مصر، وهذه دعاية مجانية لمصر، كانت ستنفق عليها الدولة ملايين الدولارات، ورسالة أيضًا بأن مصر دولة آمنة.

وأوضح، أن إنبعاثات أفريقيا بالكامل لا تتجاوز 4%، في حين أن إنبعاثات الصين تتعدى 40% وأمريكا 28%، وأكثر الدول التي تضررت من الانبعاثات هي الدول الإفريقية، لأنها تعاني الآن من السيول والتصحر.

وقال، إن مصر من الدول الرائدة في مجال حماية البيئة، لافتا إلى أن التكيف مع المناخ هو أحد نماذج الزراعة الذكية التي تتبناها مصر في الصوبات الزراعية، والري بالتنقيط.

أشار، إلى مصر تلجأ الآن لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة كالري التنقيط والصوب الزراعية للتغلب على التغيرات المناخية

المصرى اليوم

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