أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ترتيب في تصفيات 2022 بعد لقاء منتخب أنجولا الجمعة 12-11-2021

Print
ترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد لقاء منتخب أنجولا الجمعة 12-11-2021 ترتيب في تصفيات 2022 بعد لقاء منتخب أنجولا الجمعة 12-11-2021

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

منتخب تصدر مجموعته السادسة في تصفيات قطر 2022 بعد التعادل مع الأنجولي بهدفين لكل فريق خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الجمعة 12-11-2021.

وجاء ترتيب مصر في المقدمة برصيد 11 نقطة بعد التعادل مع المنتخب الأنجولي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على أرض الأخير بملعب 11 نوفمبر.

فيما جاء رصيد منتخب الجابون برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، وثالثا منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، وأخيرا منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط.

وبهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، دون النظر لنتيجة مباراته القادمة أمام الجابون و المقرر لها الثلاثاء المقبل.

لمشاهدة ترتيب مصر في تصفيات كأس العالم بعد مباراة أنجولا الجمعة 12-11-2021 اضغط هنا

ينطلق اللقاء بين المنتخب المصري والأنجولي اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

يقدم المصري اليوم خدمة لمتابعيه وقرائه لمشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم الجمعة 12-11-2021 على قناة أون سبورت الناقلة لمباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

محمد الشناوي في حراسة المرمى

أحمد حجازي - أيمن أشرف - أكرم توفيق- أحمد فتوح

عمرو السولية - حمدي فتحي - قفشة- النني

محمد صلاح - محمد شريف

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه