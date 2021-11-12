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منتخب مصر تصدر مجموعته السادسة في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بعد التعادل مع المنتخب الأنجولي بهدفين لكل فريق خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الجمعة 12-11-2021.

وجاء ترتيب مصر في المقدمة برصيد 11 نقطة بعد التعادل مع المنتخب الأنجولي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على أرض الأخير بملعب 11 نوفمبر.

فيما جاء رصيد منتخب الجابون برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، وثالثا منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، وأخيرا منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط.

وبهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، دون النظر لنتيجة مباراته القادمة أمام الجابون و المقرر لها الثلاثاء المقبل.

لمشاهدة ترتيب مصر في تصفيات كأس العالم بعد مباراة أنجولا الجمعة 12-11-2021 اضغط هنا

ينطلق اللقاء بين المنتخب المصري والأنجولي اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

يقدم المصري اليوم خدمة لمتابعيه وقرائه لمشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم الجمعة 12-11-2021 على قناة أون سبورت الناقلة لمباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

محمد الشناوي في حراسة المرمى

أحمد حجازي - أيمن أشرف - أكرم توفيق- أحمد فتوح

عمرو السولية - حمدي فتحي - قفشة- النني

محمد صلاح - محمد شريف