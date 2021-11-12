متنكرا في جلباب وعباءة.. مدير منظومة التأمين الصحي يفاجئ مستشفيات في بورسعيد

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تنكر الدكتور مصطفي شعبان، مدير فرع بورسعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جلباب وعباءة سوداء أثناء قيامه بجولة مفاجئة في مستشفيات محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح الخميس، للتأكد من سير العمل ومتابعة جودة التعامل مع المرضى.

كما تنكر أيضا كل من، الدكتور جمال عبدالحميد، مدير مكتب مدير الفرع ومسؤول الاتصال السياسي، في زي جلباب أبيض، كذلك أحد العاملين بفرع الهيئة في محافظة بورسعيد، أثناء مرافقة الدكتور مصطفي شعبان في جولته.

وقام مدير فرع بورسعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي بإصدار قرار بمكافأة بعض العاملين ممن أدوا العمل على أكمل وجه ومجازة آخرين لمن تبين تقصيرهم في العمل .

تفقد مسؤول بالتأمين الصحي للمستشفيات في بورسعيد

تفقد مسؤول بالتأمين الصحي للمستشفيات في بورسعيد

تفقد مسؤول بالتأمين الصحي للمستشفيات في بورسعيد

تفقد مسؤول بالتأمين الصحي للمستشفيات في بورسعيد

تفقد مسؤول بالتأمين الصحي للمستشفيات في بورسعيد

تفقد مسؤول بالتأمين الصحي للمستشفيات في بورسعيد