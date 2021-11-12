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تسمم 9 أشخاص عقب تناولهم وجبات غذائية من مطعم بمدينة طهطا في سوهاج

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تسمم 9 أشخاص عقب تناولهم وجبات غذائية من مطعم بمدينة طهطا في سوهاج تسمم 9 أشخاص عقب تناولهم وجبات غذائية من مطعم بمدينة طهطا في سوهاج

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أصيب اليوم 9 أشخاص بحالة إعياء شديد وقىء «تسمم غذائى» عقب تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم بمدينة طهطا في شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة مدينة طهطا، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول 9 أشخاص مصابين بحالة إعياء شديد وقىء «تسمم غذائى»، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وتحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

وتبين من المعاينة والفحص للعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث، حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبات غذائية من أحد المطاعم بالمدينة، فجرى إخطار مديرية الشؤون الصحية التي أرسلت على الفور لجنة تفتيشية للمطعم وتحفظت على الأطعمة لفحصها، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

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