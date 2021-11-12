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حادثة هزت حلوان.. الأب يغتصب ابنته والأم تجهضها بعد حملها في شهرين

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حادثة هزت حلوان.. الأب يغتصب ابنته والأم تجهضها بعد حملها في شهرين حادثة هزت حلوان.. الأب يغتصب ابنته والأم تجهضها بعد حملها في شهرين

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«طفلة عمرها 14 عامًا، حملت سفاحًا من والدها الذي اغتصبها».. كارثة وقعت في منطقة حلوان، اقشعرت لها الأبدان.

المأساة زادت باستعانة الأم بطبيبة نساء وتوليد لإجهاض ابنتها الحامل في شهرين، وقررت جهات التحقيق بعد حبس والدي الطفلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط وإحضار الطبيبة.

وقررت جهات التحقيقات عرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي للكشف وكتابة تقرير وافٍ بحالتها، وبيان تعرضها للاغتصاب وحملها سفاحًا من عدمه.

كانت ربة منزل حررت محضرًا بقسم شرطة حلوان ضد زوجها متهمةً إياه باغتصاب ابنتهما وحملها سفاحًا، واضطرارها إلى إجهاضها بمعرفة طبيبة نساء وتوليد حتى تتخلص من الفضيحة.

المصرى اليوم

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