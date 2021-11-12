«جرفه التيار وهو بيغسل هدومه».. اللحظات الأخيرة في حياة العامل الغريق بأطفيح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«جرفه التيار وهو بيغسل هدومه».. ملخص ما وصلت إليه التحقيقات بواقعة غرق عامل بمزرعة دواجن في أطفيح بالجيزة، بمياه نهر النيل.

انتهى «أحمد.ع» من عمله، وتوجه إلى النيل للاستحمام وتنظيف ملابسه فجرفه التيار، ليلقى مصرعه.

لم يستطع أحد من الأهالي إنقاذ الشاب الثلاثيني، إذ أكدوا أن التيار جرفه بسرعة شديدة.

قوات الإنقاذ النهري انتشلت جثمان «أحمد» بعد غرقه بمنطقة معدية الصالحية الرابطة بين كفر جراز والقطوري.

شيعت جنازة الشاب بعد تصريح جهات التحقيق بالدفن، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، وسط حالة من الحزن على صاحب الأخلاق الرفيعة.