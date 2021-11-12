تكريم الفائزين بفئة "الكامارو" بمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية

★ ★ ★ ★ ★

بعد تقييم 500 سيارة في 36 فئة

تُوِّج حمد الحربي بجائزة المركز الأول على فئة "الكامارو" أداء عالٍ في مهرجان الدرعية السادس للسيارات الكلاسيكية 2021، فيما جاء بالمركز الثاني فهد العودة بسيارته "الكامارو" موديل 1969، فيما حقق البحريني حسن زمان جائزة المركز الثالث فئة "الموبار" أداء عالٍ بسيارته الكودا 1973.

وجاء اختيار الحكام للفائزين بعد تقييمهم لـ500 سيارة كلاسيكية، تصل تكلفتها لأكثر من مليار ريال سعودي، سجَّلت حضورها في 36 فئة لمسابقات المهرجان تحت إشراف ودعم هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الرياضة.

وكرَّمت اللجنة المنظمة الفائزين في الحفل الختامي لفعاليات المهرجان بمدينة الرياض، الذي شهد حضور مستشار رئيس هيئة تطوير بوابة الدرعية عبدالله الغانم.