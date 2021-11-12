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"بايدن" يؤكد الالتزام بتعزيز التعاون مع اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ

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"بايدن" يؤكد الالتزام بتعزيز التعاون مع اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ "بايدن" يؤكد الالتزام بتعزيز التعاون مع اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ
في كلمة الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع الافتراضي لقادة المنظمة

أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "APEC" من أجل دفع التجارة والاستثمار العادل والمفتوح، وتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، وضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء ذلك في كلمة بايدن اليوم خلال الاجتماع الافتراضي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي استضافته رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

ونوقش خلال الاجتماع الجهود الجارية للتصدي لوباء كوفيد 19، ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، والأمن الصحي.. وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين بلدان المنطقة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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