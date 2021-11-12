أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مفتي الجمهورية يرد على وضع وشم أو مشاركة الدم بجرح عند الزواج ()

Print
مفتي الجمهورية يرد على وضع وشم أو مشاركة الدم بجرح عند الزواج (فيديو) مفتي الجمهورية يرد على وضع وشم أو مشاركة الدم بجرح عند الزواج ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن مبالغة البعض في مراسم الوئام والمودة بوضع وشم أو مشاركة الدم بجرح أحدهما للآخر كنايةً عن الرغبة في عدم الانفصال مستقبلًا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، في رده أنه يجب الالتزام بما جاء به الشرع، فضلًا عن دخول هذه الأفعال في نطاق الاستهزاء بهذا الميثاق الغليظ.

وقال مفتي الجمهورية إن رابطة الزواج رابطة قوية ومتينة، وقد وُصفت بأوصاف عديدة في القرآن الكريم، لعلَّ من أجلِّها وصف الله تعالى لها بالميثاق الغليظ.

واستطرد الدكتور شوقي علام أن الزواج الشرعي والرسمي يتصف بسمات معينة، ويمر بمراحل عديدة لإتمامه بدءا من خِطبة تشتمل على حوار راقٍ وإيجاب وقبول، ثم إبرام العقد وتوثيقه، وإشهار وإشهاد وغيرها من الأمور المتفق عليها عُرفًا والموافقة للشرع؛ خلافًا لأشكال الزواج التي أتى الإسلام لتغييرها والتي كانت تضيِّع الحقوقَ والأنساب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انهيار حسام غالي من البكاء على الهواء بسبب مؤمن زكريا (فيديو)

انهيار حسام غالي من البكاء على الهواء بسبب مؤمن زكريا (فيديو)

مباحث الدقهلية تكثف جهودها لكشف لغز العثور على مسنة مقيدة ومقتولة داخل منزلها «فيديو»

مباحث الدقهلية تكثف جهودها لكشف لغز العثور على مسنة مقيدة ومقتولة داخل منزلها «فيديو»

وزير القوى العاملة: أجور 90% من العاملين بالقطاع الخاص تتخطى 2400 جنيه (فيديو)

وزير القوى العاملة: أجور 90% من العاملين بالقطاع الخاص تتخطى 2400 جنيه (فيديو)

«مبادرة إحلال السيارات»: ندرس منح التوك توك تراخيص مرورية و«التمناية» البديل (فيديو)

«مبادرة إحلال السيارات»: ندرس منح التوك توك تراخيص مرورية و«التمناية» البديل (فيديو)