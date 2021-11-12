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قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن تنظم مصر قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، يؤكد دور مصر المحوري على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن قمة المناخ هي حدث عالمي، مشيرا إلى أن مصر بدأت الترتيب لاستضافة الحدث العالمي منذ 2015.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد الدول الإفريقية في اتفاق باريس، وقدم للعالم مطالب القارة الإفريقية بشأن تغيرات المناخ والانبعاثات، موضحًة أن دور مصر في المفاوضات لم يكن فقط عن القارة الإفريقية ولكن عن المجموعة العربية أيضًا، وهذا معناه أن مصر لها مردود وتأثير على المجموعات التفاوضية، ولها تأثير في تقريب وجهات النظر.



ولفتت، إلى أن الدول النامية لم تتسبب في الإنبعاثات ولم تنعم بما حصلت عليه الدول الصناعية من ثروات، ولذلك تم التوافق على تمويل مشروعات المناخ بين الدول المشاركة، وتعويض الدول المتضررة من الانبعاثات.



وتابعت: «هذا العام لأول مرة يكون لمصر جناح ضمن أجنحة الدول المشاركة في قمة المناخ، استطعنا من خلاله أن نقدم المشروعات المصرية، ونشرح كيف استطاعت مصر أن تجعل قضية البيئة في قلب عملية التنمية التي تقوم بها».



وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر لديها مشروعات الطاقة المتجددة، واستطاعت أن تحول أزمة نقص الطاقة وانقطاع الكهرباء إلى فرصة، حيث تقوم مصر الآن بتصدير الكهرباء، منوهة أن مصر تقدم للعالم نموذج مختلف، حيث استطاعت النجاح في التنمية دون الإضرار بالبيئة.