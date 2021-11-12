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كيفية التصرف مع شخص انخفضت درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي

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كيفية التصرف مع شخص انخفضت درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي كيفية التصرف مع شخص انخفضت درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه طوال حياته لم يشاهد داخل سوى حالة واحدة لشخص انخفضت درجة حرارته.

وتابع حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إنه عندما سافر إلى الخارج شاهد العديد من الحالات التي انخفض درجات حرارة الجسم ويتم قياس درجة الحرارة في تلك الحالة بترمومتر خاص.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الشخص الذي انخفضت درجة حرارته كان في عام 1973 وأغلقت الثلاجة على أحد العمال في أحد المحال التي تقدم وجبات وأخرج العمال زميلهم وقاموا بإيقاد النيران حوله في أكبر خطر ممكن يحدث لتلك الحالة المرضية وقد توفى لأنه كان استمر في الثلاجة لمدة 5 ساعات.

واستطرد الدكتور حسام موافي أن التعامل مع تلك الحالة المرضية قياس درجة حرارته بترمومتر خاص وينخفض الضغط إلى صفر في حال قيام تدفئته بالنيران ولابد أن يتم منحه محاليل ثم تتم تدفئته.

المصرى اليوم

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