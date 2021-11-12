ورشة أونلاين لتعليم أطفال سيوة فن الجلود

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حيث قدمت الفنانة شيرين جورج ورشة أونلاين لذوي الإحتياجات الخاصة ببيت ثقافة سيوة شرحت طريقة استخدام الفوم الملون على شكل قلب في عمل شكل دبدوب صغير بشكل مبسط.

وشرحت خطوات إختيار الشكل المراد تنفيذها على الجلد واختيار نوعية الجلود المناسبة وقص وتنفيذ المنتج ونوعية الغرز المستخدمة في التقفيل للحصول على منتج نهائي.

كما نفذت الفنانة هند عبدالحميد ورشة جلود لقصر ثقافة الطفل بمدرسة السيدة عائشة للبنات، بإستخدام الجلود.

أما «بطل من بلدي» فكان عنوان المحاضرة التي قدمها الباحث حمد خالد بقصر الثقافة وتحدث من خلالها عن مفهوم البطولة والبطل.

ووضح المحاضر أن البطل ليس بالضرورة بطل في ميدان المعركة ولكن البطل هو رائد في مجاله مهما اختلف المجال، ثم تطرق للحديث عن أهم رموز محافظة مطروح على مر العصور.