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حسام موافي يحذر من خطورة تناول المضادات الحيوية لعلاج السخونة

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حسام موافي يحذر من خطورة تناول المضادات الحيوية لعلاج السخونة حسام موافي يحذر من خطورة تناول المضادات الحيوية لعلاج السخونة

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حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من تناول المضادات الحيوية لعلاج سخونة الجسم، موضحا أن ذلك خطأ كبير.

وقال حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أكثر من طريقة لقياس درجة حرارة الجسم، منها وضع الترمومتر أسفل اللسان، أو تحت الإبط، موضحا أنه هناك أجهزة حديثة أيضا يمكنها قياس الحرارة عن بعد.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن سبب اختيار العلماء وضع الترمومتر أسفل اللسان لقياس درجة حرارة الجسم يرجع لوجود جهازين عصبيين في الإنسان أحدهما إرادي والآخر لا إرادي، واللسان لا يوجد به أعصاب لا إرادية ما يجعل عملية القياس دقيقة وتصل إلى أقرب درجة حرارة واقعية.

المصرى اليوم

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