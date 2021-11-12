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"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا"

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"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا" "الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا"
بعد التسجيل في منصة "قدوم" والوصول للسعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إضافة خدمة جديدة، تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي، مشيرة إلى أن الخدمة تكون فعّالة على تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم"، والوصول إلى المملكة.

وحثَّت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).وزارة الحج والعمرة الجديد لقاح كورونا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تطبيق اعتمرنا تطبيق توكلنا ضيوف الرحمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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