تجري بروفات يومية.. نفاد تذاكر حفل أصالة بمهرجان الموسيقى العربية

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بروفات عمل يومية تجريها النجمة أصالة داخل دار الأوبرا المصرية، استعدادًا لحفلها المقرر ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، على خشبة مسرح النافورة، الأحد 14 نوفمبر، وتجتمع يوميًا مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي، وغنت خلال البروفات مختارات من اعمالها الخاصة منها 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، اقولك بحبك وبعدك عني إلى جانب عدد من مؤلفات التراث، الحفل الذي شهد اقبال كثيف على شراء تذاكره وتم نفاذها بالكامل.

وتتضمن فعاليات الأحد ضمن مهرجان الموسيقى العربية حفل في السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.

وفى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية يقام حفلا بعنوان ساعة لقلبك وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي ويتضمن مجموعة من اشهر المونولجات والاسكتشات التي شكلت جزء من فن الغناء العربى في القرن الماضى.

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي بمشاركة المطربين إسماعيل صادق، سعيد عثمان، محمد طارق، أميرة أبوزيد، سامح منير وإيناس عز الدين .