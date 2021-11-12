أخبار عاجلة

بروفايل .. صاحب كنوز ألف ليلة -
بعد خروج المومياوات الملكية من المتحف .. الفرعون الفضى يجلس على عرش الملك توت عنخ آمون -
غالية بن علي تحيي أطول حفلاتها الغنائية في مسرح الزمالك .. والجمهور يواجه الأمطار بلفتة استثنائية -
الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم إلى الجمعة 26 نوفمبر -
خلال ساعات .. وزير الرياضة يفاجيء جماهير الزمالك بقرار صادم -
معاناة الأم بعد وفاة زوجها.. نجلاء بدر تتصدر محركات البحث بسبب «ويبقى الأثر» -
أيمن بهجت قمر لـ «ساويرس» «الفن مش حتة ريش وقعدة حلوة بس.. إحنا مش في الجونة» -
تعرف على أبرز الحاضرين في افتتاح مدينة الثقافة والفنون (صور) -
عاجل | الدمام تتصدر شكاوى العمال لحقوق الإنسان -
أشرف قاسم ينتقد أداء الزمالك أمام الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

4 اجتماعات لـ «صناعة النواب» الأسبوع المقبل لمناقشة تنمية القطاع الصناعي وطلبي احاطة

Print
4 اجتماعات لـ «صناعة النواب» الأسبوع المقبل لمناقشة تنمية القطاع الصناعي وطلبي احاطة 4 اجتماعات لـ «صناعة النواب» الأسبوع المقبل لمناقشة تنمية القطاع الصناعي وطلبي احاطة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأحد المقبل تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة للمجلس، حيث تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 4 إجتماعات، تناقش فيها عدد من القضايا والمشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة الصادرات المصرية.

كما تناقش اللجنة خطة الـ 100 إجراء التي تبنتها لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

وتناقش اللجنة في اجتماعاتها، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد سعد عوض الله، حول استراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030 .

كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، حول عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءاتها مما يؤدي إلى تلف المحاصيل، حسبما ورد يطلب الإحاطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب

عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى

يقضي على أسطورة «مدام ناهد».. نائب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي

يقضي على أسطورة «مدام ناهد».. نائب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي

طلب إحاطة يطالب الحكومة بإغلاق مقالب القمامة العشوائية: خطرها كبير على الصحة العامة

طلب إحاطة يطالب الحكومة بإغلاق مقالب القمامة العشوائية: خطرها كبير على الصحة العامة