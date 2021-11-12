4 اجتماعات لـ «صناعة النواب» الأسبوع المقبل لمناقشة تنمية القطاع الصناعي وطلبي احاطة

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تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأحد المقبل تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة للمجلس، حيث تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 4 إجتماعات، تناقش فيها عدد من القضايا والمشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة الصادرات المصرية.

كما تناقش اللجنة خطة الـ 100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

وتناقش اللجنة في اجتماعاتها، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد سعد عوض الله، حول استراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030 .

كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، حول عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءاتها مما يؤدي إلى تلف المحاصيل، حسبما ورد يطلب الإحاطة.