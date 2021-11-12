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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن مواجهة المنتخب الوطني الأول أمام أنجولا، لن تكون صعبة على المنتخب.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي، مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز: «مباراة منتخب مصر مع أنجولا، لن تكون صعبة»، مؤكدًا أن المنتخب الأنجولي، هو من أضعف منتخبات المجموعة.

وأضاف: «المنتخب مطالب بالخروج من المباراة بالتعادل على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات وعدم الانتظار لمباراة الجابون في الجولة الأخيرة، والذي فاز على ليبيا بهدف».