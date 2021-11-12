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حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة

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حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة مصر حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن مواجهة الوطني الأول أمام أنجولا، لن تكون صعبة على المنتخب.

ويواجه منتخب نظيره الأنجولي، مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات عبر برنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز: «مباراة منتخب مصر مع أنجولا، لن تكون صعبة»، مؤكدًا أن المنتخب الأنجولي، هو من أضعف منتخبات المجموعة.

وأضاف: «المنتخب مطالب بالخروج من المباراة بالتعادل على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات وعدم الانتظار لمباراة الجابون في الجولة الأخيرة، والذي فاز على ليبيا بهدف».

المصرى اليوم

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