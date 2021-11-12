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سطَّر أهالي مدينة المحمودية في محافظة البحيرة ملحمة رائعة بجمع مبلغ 120 ألف جنيه في 5 ساعات عن طريق «بوست» على موقع «فيس بوك» لإجراء جراحة عاجلة لا تحتمل التأخير.

ويقول المهندس حاتم سليم، أحد القائمين على حملة تجميع تبرعات من أهالي المحمودية لإجراء جراحة عاجلة للشاب «أحمد» البالغ من العمر 32 سنة، ويمر بظروف اقتصادية صعبة، إن ما حدث كان مفاجأة حتى للقائمين على الحملة.

ويضيف «سليم»: أحمد من الشباب المحترم، وهو يقيم في مدينة المحمودية في محافظة البحيرة، وأهله من الناس الطيبين، وسبق أن أجرى عملية خاصة بالمرارة، وبعد العملية حدثت مضاعفات نتيجة زيادة عصارة الصفراء وبدأت تتسرب للجسم، وبدأت حالته تتدهور، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية سريعة لإنقاذه، وكانت بحاجة إلى مستشفى على مستوى عالٍ من التجهيز.

وأوضح أنه أجرى العملية بفضل الله بعد ساعات من جمع المبلغ اللازم واستغرق إجراء العملية 6 ساعات ونصف الساعة حتى خرج من غرفة العمليات، وبدأ يتعافى حاليًا في المستشفى.

ويؤكد المهندس حاتم أن عملية جمع الأموال كانت ملحمة من أهالي المحمودية، الذين كانوا تسابقوا في المساهمة فور الإعلان عن الحالة على «فيس بوك» من جانب عدد من شباب المدينة بينهم طبيب صيدلي ومدرس وإمام مسجد وعدد آخر من الأشخاص الذين لهم مساهمات سابقة في أعمال الخير في المدينة، وتم نشر «بوست» مشترك بصيغة واحدة بالمشاركة بيننا جميعًا، وما حدث بعدها كان مفاجأة لنا.

ويضيف أن الوقت كان ضيقا جدًا والمبلغ كان كبيرًا جدًا، ولكن نتيجة الصدق وأن الشاب أصلا من الشباب المعروفين بالطيبة، تسابق الأهالي في التبرع، وبعض شباب المدينة خارج مصر تواصل معنا وأرسلوا أموالًا مع أهاليهم، وبدأ جمع المبلغ من الظهر واكتمل المبلغ تقريبًا وقت المغرب.

ويشير إلى أن جمع الأموال شمل أطفالًا في المرحلة الابتدائية، بعضهم تبرع بمصروفه المدرسي، ومن المبالغ التي جمعناها من التلاميذ كانت 5 جنيهات و7 جنيهات، كان شيئًا غير مصدق لنا.

ويوضح أن المساهمات كانت واسعة من الأهالي وصل عدد المشاركين إلى المئات في التبرع لإنقاذ هذا الشاب الرائع، وكان دور القائمين على جمع الأموال هو الأبسط فالأمر لا يتعدي التنويه عن الحالة على «فيس بوك»، والذي يستحق الشكر فعلاً أهالي المحمودية شبابًا وأطفالاً وكبارا فقراء وأغنياء مسلمين ومسيحيين، ولم يتأخر أحد، وجميعهم يستحقون الشكر والتقدير.

ويقول إسلام أحمد، من شباب مدينة المحمودية: إن الشاب «أحمد» إنسان محترم، والناس كلها بتحبه لأنه شاب طيب، وكل الناس كانت متأثرة عشانه، وما حدث بعد الموقف وتكاتف أهل المحمودية أعطى مؤشرًا إيجابيًا على أن الخير موجود في كل زمان ومكان، واتضح أن المعادن تظهر وقت الشدة.

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