يحتفى برموز «أبوالفنون».. «شرم الشيخ للمسرح» يسدل الستار على دورته السادسة بـ«لقاء الأجيال»

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اختتمت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى، برئاسة المخرج مازن الغرباوى، أمس الجمعة، بحضور نخبة من النجوم والمسرحيين المصريين والعرب والأجانب، وتميزت فعاليات الدورة السادسة باستقطاب الفنانين من أجيال مختلفة، بدءا من الفنانة القديرة سميحة أيوب، مرورا بجيل الوسط الفنان الكويتى داوود حسين الذى تم تكريمه خلال الفعاليات، إلى الفنانة إلهام شاهين التى كرمت عن 26 مسرحية قدمتها منذ انطلاقتها الفنية. وشهدت الفعاليات إعلان «سميحة» و«إلهام» عن تعاونهما فنيا بإعادة تقديم مسرحية «المومس الفاضلة».

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

أقيمت فعاليات ختام مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وبدأت باستعراض نتاج الورش وتسليم الشهادات، وحفل توقيع بروتوكولات تعاون بين مهرجان شرم الشيخ ودول ألبانيا، واليونان، وجورجيا، كما استقبل المهرجان آخر العروض التى تم تقديمها وهى «انتحار معلن»، وتم تنظيم مؤتمر صحفى للفنان محسن منصور، أحد المكرمين ضمن فعاليات الختام، فى حين تم إلغاء المؤتمر الخاص بالفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، نجم «مسرح مصر»، وتسليمه درع التكريم بفعاليات حفل الختام.

شهد المؤتمر الصحفى للفنان محسن منصور حضور عدد كبير من النجوم والمسرحيين، من بينهم أحمد صيام، هانى كمال، المخرج عصام السيد، الدكتور مصطفى سليم، وعدد كبير من ضيوف المهرجان من الدول العربية، وأدار الندوة الكاتب والناقد جمال عبدالناصر، والذى استهل اللقاء بسرد مشوار الفنان محسن منصور الفنى.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

وأعرب «منصور» عن سعادته بالتكريم الذى اعتبر أن تكريم الفنان فى مرحلة يتوج بلحظة مهمة ليؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح ويجعله حريصًا على استكمال المسيرة، لافتًا إلى أن التكريم من وجهة نظره هو حب الناس فى المجالات المختلفة، موجهًا الشكر للمخرج مازن الغرباوى والحضور.

وسلط «منصور» الضوء على بداية دخوله فى مجال التمثيل، والذى يقول عنه، إنه جاء مصادفة، وأن طموحاته التمثيلية فى البداية، والعقبات كانت مختلفة عن أى شخص آخر، ولم تكن حياته سلسة، حيث إنه أخ لأربع من البنات، وكان من المفترض أن يكون أكثر راحة، لكن الظروف جعلته مسؤولا منذ صغره، وأن يكون معتمدًا على نفسه، وهذا ما علمه له والده.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

وأضاف أنه عمل فى سن صغيرة وفى مجالات مختلفة، وهذا ما أعطاه خبرة حياتية، وأشار إلى أنه فى المرحلة الثانوية أعجب بفتاة وكان يلعب الكرة فى مركز شباب عابدين وكان سعيدًا حينما وجدها اشتركت فى فريق التمثيل. وتابع: اشتغلت فى مسرحية «حفل على الخازوق» وكنت ألعب دور الأمير وأقف على خشبة المسرح وكنت أهيم حبًا بتلك الفتاة، وفجأت بدأت أقول الدور الذى ألعبه بجملة قلتها لشخصين «ميمى وتوتو» لأجد استحسان الجمهور بهذه الجمل التى كنت أرددها، لافتًا إلى أنه استكمل عرضا آخر «شجرة الحب» واكتمل فى عرض ثالث اسمه «شجرة الحب» ليقول لى المخرج ستردد عبارة واحدة فقط وهى «بإذن الله يا بنى» وتكررها طوال العرض.

د. عمرو دوارة

وتابع: «المهن اللى اشتغلتها كانت فى مجالات مختلفة، منها الخراطة، وأنا فى الصف الرابع الابتدائى، وكان والدى كل إجازة معروف إنه كان لازم أنزل أشتغل وكان عامل لى حصالة، أجرى كله يتحط فيها، وآخر الإجازة يطلع مبلغ أجيب اللبس بتاعى، ويقتطع البعض لإخواتى، فحسسنى بالمسؤولية».

واختتمت فعاليات مهرجان شرم الشيخ بالإعلان عن الجوائز، وكذلك تكريم الفنانين محمد عبدالرحمن «توتة»، ومحسن منصور، بحضور اللجنة العليا ونجوم المهرجان.

كما كان من أبرز فعاليات المهرجان التى شهدتها الدورة السادسة حفل توقيع وندوة كتاب «إلهام شاهين.. المتمردة» للكاتب والمخرج جمال عبدالناصر، وأدار اللقاء الدكتور مصطفى سليم الذى أشاد فى البداية بالكتاب والجهد المبذول فيه، وكشف الجانب المسرحى غير المعروف لدى إلهام شاهين، وذلك بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب، والدكتور أشرف زكى، والفنان إيهاب فهمى، والفنان طارق صبرى، والفنان داوود حسين، والمخرج عصام السيد، والفنان أحمد صيام، والدكتورة رانيا فتح الله، والإعلامية الكبيرة بوسى شلبى، والدكتور محمد سيف، والكاتب مجدى محفوظ، والدكتور عامر المرزوقى.

داوود حسين

وقال عبدالناصر: «انطلاق فكرة هذا الكتاب جاءت عندما قرر المهرجان القومى للمسرح تكريم النجمة إلهام شاهين، ووجدت الكثير مندهشا من هذا التكريم، لأنهم لا يعرفون تاريخها المسرحى، فكان هدفى تعريف الجمهور بهذا التاريخ، فبحثت كثيرا وتحدثت معها عن المسرحيات التى قدمتها وكيفية دخولها المعهد العالى للفنون المسرحية، واختيار اسم المتمردة لأنها بالفعل متمردة، وتمردت على والدها لتدرس ما تحب، كما استمر التمرد فى كل حياتها الفنية، ولها بالمناسبة تاريخ مسرحى كبير، وقدمت ما يقرب من 25 عملا مسرحيا يرصد الكتاب نصفها، حيث إن هناك مسرحيات قدمت ليوم واحد، وتجارب فى المعهد لم يتم توثيقها».

وقالت إلهام شاهين: «أفتخر لكونى أكاديمية وخريجة المعهد العالى للفنون المسرحية، ودائما كان يكتب عنى أننى الوحيدة التى أصبحت نجمة سينمائية من جيلها وخريجة الأكاديمية، وآخر مسرحية قدمتها كانت (بهلول فى إسطنبول) واستمرت لمدة 5 سنوات، وقبلها مسرحية (خشب الورد) مع محمود عبد العزيز وعبد المنعم مدبولى واستمرت لمدة ٣ سنوات»، وأضافت: كنت أعتقد أننى قدمت ١٥ مسرحية ولكن اكتشفت من خلال الكتاب أنها ٢٦ مسرحية، وللأسف نسيت باقى المسرحيات لأنها لم تصور، وبالمناسبة بدايتى كانت فى المسرح، ولم أكن أريد التمثيل، بل التحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية كى أصبح مخرجة، وعلى الأخص مخرجة عروض استعراضية، فدائما كانت عائلتى ترى فىَّ القائدة وكنت أحب المسؤولية».

أحمد صيام - صورة أرشيفية

وتابعت: »من خلال مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى أعلن عن خوضى تجربة مسرحية جديدة مع القديرة سميحة أيوب كمخرجة، وذلك من خلال مسرحية لجان بول سارتر بعنوان (المومس الفاضلة)، وذلك بعدما طلبت من القديرة سميحة أيوب أن ترشح لى دورا مما قدمته على المسرح وأنا أقوم ببطولتها، فرشحت لى هذه المسرحية التى قدمتها من قبل، وقررنا سويا تقديم تلك المسرحية على أن تخرجها سميحة أيوب، فدائما أفكر أن أقدم عملا مسرحيا تخشى الممثلات الأخريات تقديمه، وأتمنى تقديم هذا العمل على خشبة المسرح القومى والذى يديره الفنان إيهاب فهمى«.

وقدمت سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب شهادتها فى الفنانة الهام شاهين، مؤكدة أنها فنانة صادقة وتعرفت على صدقها وموهبتها من خلال فيلم «أيام الغضب» الذى قدمت فيه 7 مشاهد فقط، ولكن ببراعة شديدة وجعلت من الدور الصغير كبيرا.

وتحدث الدكتور أشرف زكى عن النجمة إلهام شاهين وعن كواليس عمله معها كمخرج منفذ فى مسرحية «خشب الورد»، كما تحدث الفنانون إيهاب فهمى وأحمد صيام والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، الذى طالبها بزيارة المعهد ولقاء الطلبة، بحضور الفنانة القديرة سميرة محسن التى تحدثت عن إلهام وعن تجربتها معها عندما كانت طالبة لديها وكيف ساعدتها وكانت تقدم لها يد العون.

إيهاب فهمى - صورة أرشيفية

وشهدت الفعاليات ندوة وحفل توقيع كتاب «مسرح إبراهيم الحسينى.. التيمات والبنى الدرامية» إعداد وتحرير دكتور طارق عمار ودكتور محمود سعيد، وقدم حفل التوقيع الدكتور مصطفى سليم، موضحا أن الكتاب هو عبارة عن جولة فى عالم كتابات إبراهيم الحسينى، كتبت على يد مجموعة كبيرة من النقاد المسرحيين.

وقال الكاتب إبراهيم الحسينى إنه دائما يستفيد من كل الكتابات والمقالات التى تكتب عن مسرحه، سواء التحليلية أو النقدية، ثم انتقل للحديث عن بعض التيمات الخاصة فى كتاباته، وهى تيمة الخوف التى كتب عنها عدة مقالات مختلفة تفيد بأن فكرة الخوف تهيمن على الكاتب، كما تحدث عن بدايته، فقد تخرج فى كلية العلوم وتقدم إلى المعهد العالى للفنون المسرحية والمعهد العالى للسينما، وقُبِل من المعهدين، إلا أنه التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية ليبدأ رحلته فى الكتابة التى شغف بها.

وأوضح تأثره بنشأته التى جعلته أكثر شغفا بالمسرح، وعلى الرغم من أنه خريج كلية العلوم إلا أنه استفاد بشكل كبير من دراسته التى جعلته أكثر منطقية وموضوعية فى كتاباته، مؤكدا أن رجل المسرح يتميز بوعى شديد، ولديه معرفة فى جميع المجالات المختلفة، ولافتا إلى تأثره بالعديد من الكتاب ومنهم سعد الله ونوس، ومحمود دياب، وسامح مهران، وأضاف: «هناك حالة بحث دائمة لدىّ فى كل ما أتمنى كتابته».