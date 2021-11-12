في ذكرى وفاته الخامسة.. رأفت الهجان ليس السبب الوحيد في خلاف الساحر والزعيم

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تحل اليوم الذكرى الخامسة لوفاة الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016 عن عمر ناهز الـ70 عاماً، وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الهامة التي تعد جزءا مهما من تاريخ مصر، وفي ذكري وفاته نرصد في السطور التالية حقيقة خلافه مع الزعيم عادل إمام .

بدأ الخلاف بين الثنائي في منتصف الثمانينيات، بعدما تردد أن مسلسل «رأفت الهجان» رشح له أولاً الزعيم ليفوز بالبطولة بعد ذلك محمود عبدالعزيز، مما سبب هذا الموقف أزمة كبيرة بينهما، وانتهت الأزمة بعدما التقى الثنائي معًا في أحد المناسبات وقال الساحر في أحد الحوارات عن هذا اللقاء: «التقينا بعدها صدفة وتصافحنا وقال لي ياعم إن كان على الهجان حلال عليك».

لم ينته الخلاف على عند هذا الموقف فقط، ليتجدد عندما صرح الساحر محمود عبدالعزيز في أحد البرامج بأن عادل إمام ليس نجم الإيرادات الأول وأن هناك نجوم آخرين يحققون إيرادات كبيرة، ومع إجراء المونتاج للحوار تم إذاعته بشكل وجده الزعيم مسيء له ولكن تقابل الثنائي بعد ذلك وأوضح الساحر وجهة نظرة للزعيم وأكد أن حديثه تم عمل له مونتاج ولم يظهر كما قاله لتنتهي الأزمة بينهما.

وتجددت الأزمة بينهما مرة أخرى عندما كان الثنائي مرشحان لتقديم فيلم «حسن ومرقص»، بسبب إصرار عادل إمام أن يكتب العمل المؤلف يوسف معاطي، بينما أصر محمود عبدالعزيز على أن المؤلف وحيد حامد هو المسؤول عن الفيلم، فتم إلغاء الفكرة واستعان الزعيم بالفنان الراحل عمر الشريف بدلًا منه، وفي الأيام الأخيرة للساحر حرص عادل إمام على الاطمئنان على حالته الصحية فاتصل بنجله محمد محمود عبدالعزيز وطلب منه الذهاب للمستشفى للاطمئنان على صحته ولكن الزيارة كانت ممنوعة، ما يوضح أن الخلاف بينهما انتهى قبل وفاة محمود عبدالعزيز .

يذكر أن الفنان محمود عبدالعزيز ولد في حي الورديان بالإسكندرية، 4 يونيو 1946، وتخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية في 1966، ثم حصل منها على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، وعلى مسرح الجامعة بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة، وقد بدأ حياته الفنية في التلفزيون مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل الدوامة إخراج نور الدمرداش.

امتدت مسيرته الفنية من 1974 إلى 2016، وبدأت مسيرته السينمائية في 1974 في فيلم الحفيد، وبدأت رحلته مع البطولة في 1975 عندما قام ببطولة فيلم «حتى آخر العمر»، وخلال 6 سنوات قام ببطولة 25 فيلماً سينمائياً، وفي تلك الفترة ظل يقدم الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات، ومنذ عام 1982 بدأ بالتنويع في أدواره، فقدم فيلم «العار» ورسخ محمود عبدالعزيز نجوميته بعد هذا الفيلم، ونوع أكثر في أدواره فقدم دور الأب في «العذراء والشعر الأبيض».

في الثمانينيات بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها «الكيت كات، والبحر بيضحك ليه، والعار، والصعاليك، والكيف»، وحظي الأخير بنجاح جماهيري كبير وفي فيلم «تزوير في أوراق رسمية»، ثم دور عميل المخابرات المصرية والجاسوس في فيلم «إعدام ميت»، وفي عام 1987 قدم فيلماً من أهم أفلامه وهو البريء، وفي منتصف الثمانينيات قدم دوراً من الأدوار الهامة في حياته الفنية وهو دور رأفت الهجان في المسلسل التليفزيوني الذي يحمل نفس الاسم وهو من ملف المخابرات المصرية.

قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين وبلغ عدد أفلامه نحو 84 فيلماً، تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية وقام فيها بدور البطولة بينما أخرج فيلماً واحداً هو «البنت الحلوة الكدابة» ومن أفلامه الأخري «شباب يرقص فوق النار وطائر الليل الحزين وشفيقة ومتولي ودرب الهوى وأرجوك أعطني هذا الدواء والشقة من حق الزوجة وأبناء وقتلة وجري الوحوش والسادة الرجال».