الشباب يواجه أبها وديًّا

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يواجه الشباب نظيره فريق أبها غدًا السبت وديًّا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن البرنامج الإعدادي للفريقين خلال فترة توقُّف الدوري لأيام الفيفا.

وأجرى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم حصة تدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي شاموسكا، تضمنت تمارين إحماء وتسخين ولياقة، بقيادة المدرب ترافيزان، كما تضمنت تمارين فنية متنوعة في منتصف الملعب.

وشهدت الحصة تطبيق عدد من الجُمل الفنية والتكتيكية، اطمأن من خلالها السيد شاموسكا على جاهزية اللاعبين للقاء الودي.

في المقابل اختتم فريق أبها تحضيراته مساء اليوم، وفور انتهاء الحصة التدريبية غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم مدينة أبها متجهة لمدينة الرياض استعدادًا لمواجهة نادي الشباب يوم السبت وديًّا.

الشباب أبها