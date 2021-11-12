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ارتفع سعر الذهب اليوم، مساء الجمعة، 12 نوفمبر 2021، بالقرب من اغلاق البورصة لنهاية الأسبوع، ليعوض الخسائر التي حققها في الصباح وحتى منتصف اليوم، بسبب تراجعع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية سلبية زادت من مخاوف التضخم الركودى ولجوء المستثمرين إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن ضد التضخم .

وارتفعت أسعار الذهب في مصر، في المساء في استجابة للارتفاع العالمى حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر من 810 إلى 812 جنيها للجرام، ويتوقع الخبراء مواصلة الذهب موجة الارتفاع خلال الفترة القادمة .

وكان سعر الذهب قد تراجع محليا حتى منتصف اليوم بقيمة من 2 إلى 4 جنيهات وانخفض عالميا بقيمة 15 دولارا ولكن مالبث سعر الذهب عالميًا ان استرد بريقه وعاد مرة ثانية للإرتفاع متماشيا مع توقعات الخبراء بإغلاقه الأسبوع على إعلى ارتفاع اسبوعى منذ 6 شهور مما دفع الذهب محليا للعودة للارتفاع .

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا لإشباع رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر مساء الجمعة، ما بين 926 إلى 928 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر مساء الجمعة، ما بين 810 إلى 812 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الجمعة، مابين 694 إلى 696 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مساء الجمعة مابين 6480 إلى 6496 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا ، مساء اليوم، قرب نهاية التداول، بعدما تراجعت في الصباح وحتى منتصف اليوم، ولكن عقب صدور مؤشرات جامعة ميتشجان والتى جاءت كلها سلبية وتزيد مخاوف التضخم، ارتفع سعر الذهب، بشكل كبير ليحقق قفزة في الأسعار .

حيث سجلت توقعات المستهبك 62.8 نقطة بينما كان المتوقع 70 نقطة، وكذلك مؤشر ثقة المستهلكين جاء سلبيا أيضا حيث سجل 73.2 نقطة بينما كان المتوقع 80 نقطةأما توقعات التضخم لنحو 12 شهر فقد بلغت 4.9%، وهى نسبة مرتفعة عن الشهر الماضى والتى كانت فيه 4.8%، وارتفع التضخم لنحو 5 سنوات بنسبة 2.9% .

ونتيجة لتلك البيانات ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.18%، إلى 1865.5 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2%، إلى 1867.7 دولارا للأوقية، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.11% كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الامريكية 10 سنوات بنسبة 0.78%

ارتفع اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 825.05 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 942.91 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 707.18 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،865.40 $ .

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