المصري كيدز: «منيو» سنة أولى «بيبى»

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يحتاج الطفل الصغير لعناية خاصة فى اختيار غذائه التكميلى حتى لا يتسبب ذلك فى مشاكل صحية لديه أو التسبب فى حساسية للطفل من أنواع الطعام. الكثير من الأطباء ينصحون بالرضاعة الطبيعية للطفل، مع البدء بالتغذية التكميلية إلى جانب الرضاعة مع بداية الشهر السابع. والوجبات المخصصة للطفل لها شروط ومواصفات مثل:

فى البداية يجب البدء بنوع خضار واحد مسلوق فى مياه فقط، والطفل يتناوله بكميات قليلة، وانتظرى أسبوعين حتى يعتاد على طعم الخضروات ويتقبلها.

ممنوع الزيت أو السمن أو الملح، فالملح فى طعام الطفل فى هذه السن بنسبه لا تزيد على 4. 0 أى أقل من نصف جرام ملح، لأن كليتى الطفل لا تتحملان كمية أكبر من الملح فى هذه المرحلة العمرية التى يحصل فيها الطفل على أملاح طبيعية من خلال الرضاعة سواء كانت رضاعة طبيعية أو صناعية. حتى بعد تمام الطفل عامه الأول يجب ألا تزيد كمية الملح على 2 جرام.

تقديم الفواكه المسلوقة دون إضافات مع بلوغه ثمانية أشهر.

ويمكن بعد تقديم الخضار والفواكه، إطعامه الزبادى وصفار البيض المسلوق، لكن يجب إطعام الطفل بكميات قليلة وزيادة الجرعات مع الوقت.

ومع بداية الشهر التاسع يصبح الطفل قادرًا على تناول وجبة من الدجاج المسلوق والمهروس جيدًا مع الأرز وبعض أنواع الخضروات الأخرى.

حتى العام الأول من عمر طفلك، عليكِ الاستمرار فى تقديم رضعات الحليب الطبيعى أو الصناعى بشكل منتظم بجانب وجبات الطعام اليومية، ومع بلوغه العام الأول، يمكنه تناول الحليب البقرى المبستر المحلى بالفواكه.

فى البداية يجب تقديم الطعام لطفلك مطحونًا، ثم مهروسًا، حتى يتمكن من مضغ الطعام فى صورته الطبيعية.