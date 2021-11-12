«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في تدشين مبادرة «قيمنا فين»

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شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بقيادة صلاح رشوان مدير عام المديرية بحضور مبادرة «قيمنا فين» والتى أقيمت على المسرح المكشوف بمكتبة مصر العامة بالأقصر. بحضور وفد من جامعة الأقصر، ووزارة الثقافة والتضامن الإجتماعى، والازهر الشريف، والكنيسة، والمجلس القومي للمرأه.

تضمن الحفل العديد من الفقرات الثقافية والفنية والشعبية، وحثت الاحتفالية على تفعيل القيم المجتمعية من أجل استقرار المجتمع. وعبر مدير عام المديرية بالمواهب الشبابية التي قدمت فقرات فنيه بالحفل ورحب بهم للمشاركة في المسابقات التي تنفذها وزارة الشباب مثل إبداع وغيرها وأكد أنهم لهم مستقبل واعد.