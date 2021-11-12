جامعة عين شمس: فوز عمر عبد السلام بالمركز الثالث في مسابقة ملتقى الابتكار

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فار المهندس عمر عبدالسلام أحد الكوادر المدعومة من الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة بالمركز الثالث في مسابقة ملتقى الابتكار المنعقدة بـ Cairo ICT 2021 المدعومة من الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس .

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهد حفل تخرج منحة التدريب الصيفى على تطوير التكنولوجيات المساعدة والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الاعاقة بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.