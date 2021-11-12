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كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حقيقة تأثر سعر القمح في مصر بعد زيادة سعر المحصول عالميًا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة سوف تتخذ قرارا بشأن تسعير القمح وستتم مراعاة كل الظروف وسيتم الإعلان عنه قريبا تشجيعا للمزارعين على زراعة القمح مع بداية الموسم من أجل توفير كمية كبيرة للاستهلاك المحلي.

وأضاف السيد القصير أنه بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيتم اتخاذ قرار قريب من خلال تفعيل الزارعات التعاقدية، وتم البدء بمحصول فول الصويا وعباد الشمس والقصب والقمح.