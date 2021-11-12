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صحيفة إسبانية تكشف سبب استبعاد نجم نابولى من قائمة إسبانيا

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صحيفة إسبانية تكشف سبب استبعاد نجم نابولى من قائمة إسبانيا صحيفة إسبانية تكشف سبب استبعاد نجم نابولى من قائمة إسبانيا

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كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، سبب استبعاد فابيان رويز، نجم نابولي، من قائمة الإسباني الذي يخوض مباريات بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، ان استبعاد فابيان رويز سببه خلاف مع لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسبانى، خلال بطولة يورو 2020 بالصيف الماضي.

وقالت الصحيفة، «إنريكي استقر على استبعاد رويز من المباريات الأخيرة، بالرغم من تألقه رفقة نابولي بالدوري الإيطالي، حيث سجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 15 مباراة بجميع المسابقات.

ولفتت الصحيفة، إلى أن إنريكي رغم استبعاد رويز، إلا أنه أكد أن الأبواب مفتوحة أمام اللاعب للعودة، بعدما قال، «إنه يؤدي بشكل جيد للغاية لكن يمكنني استدعاء 25 لاعبا فقط».

وأضاف إنريكي: «تم إدراج رويز في القائمة الأولية وهو يعرف أين يجب أن يتحسن والباب مفتوح له».

المصرى اليوم

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