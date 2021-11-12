أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جاريث بيل يستعد لحدث تاريخي ورقم قياسى جديد مع منتخب ويلز

Print
جاريث بيل يستعد لحدث تاريخي ورقم قياسى جديد مع منتخب ويلز جاريث بيل يستعد لحدث تاريخي ورقم قياسى جديد مع منتخب ويلز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستعد جاريث بيل، الذي أصبح جاهزا لتتويج مسيرته الكبيرة، بالمشاركة في مباراته رقم 100 مع الويلزي، غدا السبت.

وقالت وسائل الإعلام الإنجليزية، أن بيل أصبح أصغر لاعب في تاريخ منتخب ويلز، في مايو 2006، حينما خاض أول مباراة دولية أمام ترينداد وتوباجو، بعمر 16 عاما و315 يوما.

وبعد 15 عاما، سيكون بيل ثاني لاعب ويلزي يصل إلى المباراة الـ100 دوليا، وذلك بعد زميله كريس جونتر.

وتعافى مهاجم ريال مدريد من إصابة في أوتار الركبة، أبعدته عن الملاعب لشهرين، ليعود مجددا لخوض مباراة دولية حاسمة لفريقه، في مشواره بتصفيات ، أمام بيلاروسيا.

وقال بيل، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 36 هدفا، «لقد كانت رحلة رائعة، وقد بدأتها في سن صغيرة للغاية، خوض 100 مباراة دولية يعد أمرا رائعا على المستوى الشخصي، وهو شيء لن تفكر فيه أبدا حينما تبدأ، لقد مررنا بالعديد من اللحظات المحبطة، منذ أن شاركت للمرة الأولى في تطوير الكرة الويلزية، وذلك من أجل وضعها على الطريق الصحيح، وإلهام الأجيال الجديدة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في إفريقيا

موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في إفريقيا

طارق مصطفى يحذر: ما يحدث فى المنتخب غير مبشر ويجب التحرك قبل فوات الأوان

طارق مصطفى يحذر: ما يحدث فى المنتخب غير مبشر ويجب التحرك قبل فوات الأوان

محمد صلاح كان يتدخل في اختيار تشكيل المنتخب؟ المدرب العام يرد

محمد صلاح كان يتدخل في اختيار تشكيل المنتخب؟ المدرب العام يرد

مدرب المنتخب السابق يفتح النار علي كيروش

مدرب المنتخب السابق يفتح النار علي كيروش