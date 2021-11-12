جاريث بيل يستعد لحدث تاريخي ورقم قياسى جديد مع منتخب ويلز

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يستعد جاريث بيل، الذي أصبح جاهزا لتتويج مسيرته الكبيرة، بالمشاركة في مباراته رقم 100 مع المنتخب الويلزي، غدا السبت.

وقالت وسائل الإعلام الإنجليزية، أن بيل أصبح أصغر لاعب في تاريخ منتخب ويلز، في مايو 2006، حينما خاض أول مباراة دولية أمام ترينداد وتوباجو، بعمر 16 عاما و315 يوما.

وبعد 15 عاما، سيكون بيل ثاني لاعب ويلزي يصل إلى المباراة الـ100 دوليا، وذلك بعد زميله كريس جونتر.

وتعافى مهاجم ريال مدريد من إصابة في أوتار الركبة، أبعدته عن الملاعب لشهرين، ليعود مجددا لخوض مباراة دولية حاسمة لفريقه، في مشواره بتصفيات كأس العالم، أمام بيلاروسيا.

وقال بيل، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 36 هدفا، «لقد كانت رحلة رائعة، وقد بدأتها في سن صغيرة للغاية، خوض 100 مباراة دولية يعد أمرا رائعا على المستوى الشخصي، وهو شيء لن تفكر فيه أبدا حينما تبدأ، لقد مررنا بالعديد من اللحظات المحبطة، منذ أن شاركت للمرة الأولى في تطوير الكرة الويلزية، وذلك من أجل وضعها على الطريق الصحيح، وإلهام الأجيال الجديدة».