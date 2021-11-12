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ضبط بانجو وحشيش مع عاطلين في أسوان

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ضبط بانجو وحشيش مع عاطلين في أسوان ضبط بانجو وحشيش مع عاطلين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الجمعة، القبض على عاطلين بحوزتهما 300 جرام من مخدر البانجو و2 سلاح ابيض و100 جرام حشيش و14 قرص مخدر.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان

المصرى اليوم

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