وزيرة البيئة : قضايا المناخ لن تُحل دون وجود إفريقيا كعضو فاعل

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قضايا المناخ لن يتم حلها بدون وجود قارة أفريقيا كعضو فاعل في الجهد العالمي، وفي قلب المباحثات والإجراءات التي سيتم اتخاذها، وبدعم مصر للجهود المبذولة لإعادة التوازن في العالم، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه قارة أفريقيا لإعادة تشكيل النظام العالمي الجديد والاستفادة من التجارب المبذولة في القارة، وإعادة تشكيل الحوار العالمي حول قارة أفريقيا، مما يمكن العالم من التحديد الدقيق لأولويات العمل لمعالجة قضايا تغير المناخ .

وأشارت فؤاد إلى مساهمة مصر في تعزيز العمل الأفريقي المشترك باستضافة العديد من المؤتمرات الدولية التي تركز على أجندة التنمية في أفريقيا، ومعالجة التحديات التي تعاني منها القارة، ومنها منتدى الاستثمار في أفريقيا لعام 2018 بمدينة شرم الشيخ، ومؤتمر استثمر في أفريقيا عام 2019، في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنتدى مصر للتعاون الدولي هذا العام في القاهرة للتباحث حول أهداف التنمية في أفريقيا وأجندة القارة 2063.

جديرا بالذكر تستضيف مصر رسيما مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم اعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.