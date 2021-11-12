حبس 4 عاطلين حاولوا ترويج 45 طربه حشيش شرق الإسكندرية

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قررت نيابة المنتزة ثالث بالاسكندرية، حبس ٤ عاطلين ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار فى المواد الخدرة لمحاولتهم ترويج ٤٥ طربة لمخدر الحشيش.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية، بمزاوله نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وإعداد كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 45 طربة لمخدر الحشيش وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار وسيارة ومبلغ مالى و 4 هواتف محمولة و2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته للنيابة العامة أمرت بحبس المتهمين ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية للفحص.