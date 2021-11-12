جامعة عين شمس تطلق البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة اعلان استضافة مصر مؤتمر التغير المناخى أطلقت كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة «الفريق التطوعي للعمل الانساني» البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ بالدورة الأولي «التمهيدية»ضمن فعاليات مبادرة المليون شاب متطوع لتكيف المناخ.

وتقام المبادرةوذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه والدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية .

و يستهدف البرنامج الذي يعقد اونلاين ابتداء من السبت ١٣ نوفمبر ولمدة أسبوع تعزيز بناء القدرات الوطنية في مجال المناخ من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات وفئات المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية متضمنة مفهوم المناخ والتغيرات المناخية ومسببتها وآثارها.

واكدت عميد الكلية، أن الكلية تهدف إلى إعداد سفراء خاصين بالمناخ في الدول العربية من خلال البرنامج وأن الاعداد المراد تدريبها تصل لحوالى مليون شاب .

وتستضيف مصر المؤتمر العالمى للمناخ هذا العام .حيث تقيم الكلية البرنامج التدريبى لرفع وعى المواطنين قبل اطلاق المؤتمر ويتم منح المتدرب شهادة ويعتبر سفيراً للمناخ وسيتم تدريب السفراء حتى يكتمل العدد ويكون من حق سفير المناخ أن يدرب سفراء آخرين.

ويشرح البرنامج تأثير التغيرات المناخيةعلى كافة القطاعات توافقا مع رؤية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وتحويلها لجامعة ذات انبعاثات صديقة للبيئة «صفر كربون» تماشياً مع خطة الإستدامة المتكاملة الخاصة بجامعة عين شمس.