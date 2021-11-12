بنى سويف تستقبل سباق الفراعنة الدولي أثناء مروره بميدوم بمشاركة 150 متسابقًا

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي قطاع السياحة الخطوات و التيسيرات التي وجه بتوفيرها لسباق الفراعنة الدولي أثناء مروره بالمحافظة، والذي يقام ضمن أجندة الاتحاد الدولي لسباقات الطرق AIMS ،تحت رعاية الهيئة العامة المصرية لتنشيط السياحة بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية

حيث أوضحت رانيا عزت مدير عام السياحة، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ في هذا المجال، فقد تم اليوم الجمعة، استقبال المشاركين في السباق في دورته الـ 21، عند مرورهم بهرم ميدوم، ضمن خط سير السباق (لمسافة 100كم) والذي بدأ من هرم هوارة بمحافظة الفيوم ، مرورا بهرم ميدوم، وصولاً إلى هرم سقارة بالجيزة ، ويشارك فيه 150 متسابقاً يمثلون 16 دولة عربية وأوربية منها : فرنسا ،جنوب أفريقيا ،كندا ،إيطاليا ،المانيا ،روسيا ، وأمريكا ، إنجلترا ،الأردن والسعودية

وقد قام فريق عمل من الإدارة العامة للسياحة باستقبال المتسابقين أثناء مرورهم بمنطقة ميدوم وتوزيع بعض المشروبات والكتيبات والمطويات السياحية المتضمنة أهم المعالم السياحية والأثرية عن محافظة بني سويف بمختلف اللغات، حيث أعرب المشاركون في السباق" والذين حرصوا على التقاط صور تذكارية بجوار الهرم " عن سعادتهم بزيارة محافظة بني سويف وإعجابهم الشديد بهرم ميدوم باعتباره قيمة حضارية وأثرية كبيرة ومن أهم المقاصد السياحية في بني سويف، وموجهين الشكر لمسؤولي السياحة على حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي وجدوها من مسؤولي السياحة بتوجيهات من محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم

كان في استقبال المشاركين في السباق كل من : الأستاذة رانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمحافظة بني سويف ، الأستاذة هبة السيد عزت وكيل الإدارة العامة للسياحة ، والأستاذ محمد فتحي مشرف ومسؤول الرحلات بإدارة السياحة وبعض مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.