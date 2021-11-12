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عزل وائل جمعة بأوامر كيروش بعد إصابته بكورونا.. آخر تطورات حالته الصحية (تفاصيل)

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عزل وائل جمعة بأوامر كيروش بعد إصابته بكورونا.. آخر تطورات حالته الصحية (تفاصيل) عزل وائل جمعة بأوامر كيروش بعد إصابته بكورونا.. آخر تطورات حالته الصحية (تفاصيل)

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فضل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني عدم مصاحبة وائل جمعة مدير للفريق إلى ملعب المباراة رغم تأكده من سلبية مسحته، وكان جمعة على الرغم من سلبية مسحاته الثلاث التي أجراها على مدار الأسبوع الماضي وآخرها المسحة التي خضع لها مع الفريق لدى وصوله إلى مطار لواندا مساء أمس الأول، إلا أن المسحة التي أجريت أمس لكل أعضاء البعثة، وظهرت نتائجها صباح اليوم، أشارت إلى إيجابية عينة جمعة، فيما جاءت النتائج سلبية لجميع اللاعبين وأعضاء البعثة، حيث قام الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفريق بإجراء مسحة أخرى له اليوم.

وأضاف بيان اتحاد الكرة: تم عمل مسحة أخرى لجميع المخالطين له وذلك للاطمئنان على أعضاء الفريق الذي يستعد للتوجه إلى 11 نوفمبر لملاقاة منتخب أنجولا في الثامنة مساء ( التاسعة في القاهرة) ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات ، وبحمد الله جاءت نتيجة جمعة سلبية، وكذلك جميع من أعادوا الاختبار، ليكون القرار الطبي بعد الاطمئنان على جمعة والاطلاع على رأي أحمد مجاهد رئيس البعثة وكارلوس كيروش المدير الفني هو تفضيله عدم مصاحبة وائل جمعة للفريق الذي أيد بنفسه هذا الإجراء، ضمانًا لسلامة الجميع والأخذ بكل الإجراءات الاحترازية، رغم ما يتمتع به من حالة صحية ممتازة.

المصرى اليوم

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