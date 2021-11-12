أغويرو مهاجم برشلونة يكشف عن حالته الصحية.. وتقارير تشير إلى احتمال اعتزاله

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أكد المهاجم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، أنه يتعامل بإيجابية في الوقت الذي ينتظر فيه تحديد مصيره إذا ما كان سيتم إجباره على الاعتزال بسبب مشكلة في القلب.

وكشفت الفحوصات الأخيرة التي أجراها الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، أن الأمور أكثر سوءًا مما تم الإعلان عنه سابقًا.

وأفادت التقارير بأن المشكلة الصحية لأغويرو بعدم انتظام دقات القلب قد تُعرِّض حياته للخطر وفقًا للتشخيص الأخير بعد الفحوصات الأخيرة التي تعرَّض لها المهاجم الأرجنتيني.

ونفى أغويرو أخبار اعتزاله، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدًا أن القرار بشأن مستقبله لن يتم اتخاذه حتى فبراير القادم.

وقال أغويرو: بالنظر إلى الشائعات أود التوضيح أنني أتبع تعليمات أطباء النادي، وأقوم بإجراء الفحوصات، وأتلقى العلاج، وأرى أنه يمكن حدوث تطور خلال 90 يومًا، دائمًا إيجابي.

وكانت إذاعة "راديو كتالونيا" قد أشارت إلى أن أغويرو، البالغ من العمر 33 عامًا، قد يضطر للاعتزال بعدما كشفت الفحوصات الأخيرة التي خضع لها أن الأمور أكثر سوءًا مما أعلنه برشلونة بأن اللاعب أمامه 3 أشهر قبل العودة للملاعب.

وأضافت بأن المهاجم الأرجنتيني يعاني عدم انتظام ضربات القلب الذي لن يكون حميدًا، ومن شأنه أن يعرِّض حياته المهنية بوصفه لاعب كرة قدم لخطر كبير.

وذكرت الإذاعة الكتالونية أن أغويرو سيكون على علم بالموقف، وأن هناك تشاؤمًا كبيرًا بشأن قدرته على لعب كرة القدم مجددًا.

وأوضحت أن هذه الإصابة تختلف عن عدم انتظام القلب الذي تعرَّض له منذ سنوات، واستلزمت عملية جراحية، بل تُعرِّض مسيرته في الملاعب للخطر.

وختمت إذاعة "راديو كتالونيا" تقريرها بأنه على الرغم من كل شيء، لا يوجد شيء نهائي مؤكد، بل سيتم تقييم حالة أغويرو خلال الأشهر القادمة بتقييم ضربات القلب، وغيرها من الفحوصات.

وكان أغويرو قد شعر بضيق في التنفس في مواجهة فريقه أمام ألافيس في الدوري الإسباني؛ الأمر الذي اضطره للكشف الصحي؛ ليتبين وجود مشكلة لديه في القلب، ثم أعلن برشلونة أن المهاجم الأرجنتيني سيغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أشهر.