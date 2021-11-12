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صحف "تركية" تزعم رغبة "تاليسكا" في الرحيل عن "النصر"

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صحف "تركية" تزعم رغبة "تاليسكا" في الرحيل عن "النصر" صحف "تركية" تزعم رغبة "تاليسكا" في الرحيل عن "النصر"

صحف

زعمت صحف تركية أن اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف نادي النصر قد أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق في الانتقالات الشتوية القادمة.

ونشرت صحيفة ‏fotomac تقريرًا قالت فيه إن اللاعب يرغب في العودة إلى صفوف بشكتاش التركي.

وقالت الصحيفة: إن إدارة بشكتاش ستفكر في ضم تاليسكا في حالة واحدة فقط، إذا قام تاليسكا بفسخ عقده مع النادي السعودي، وقتها سيفكر بشكتاش في إعادة ضمه مجانًا.

وذكر الموقع التركي أنه في حالة تعاقد بشكتاش مع تاليسكا سيكون على البرازيلي الموافقة على تخفيض كبير في راتبه.

يشار إلى أن تاليسكا يحصل على 8 ملايين يورو كراتب سنوي في النصر حسب بعض التقارير الإعلامية، و في حالة رغبة البرازيلي في العودة إلى بشكتاش سيحصل على أقل من ثلثي راتبه الحالي.

"سبق" ترصد لمتابعيها حقيقة ما زعمته الصحيفة التركية بأن هذا الأمر لا يعدو شائعة انتشرت بسبب أحد الإعلاميين البرازيليين.

وكان جورج نيكولا، وهو إعلامي برازيلي، قد ذكر أن اللاعب يعيش أيامه الأخيرة في النصر وهو ما بنت عليه الصحيفة تقريرها.

والإعلاميون الأجانب يريدون في الغالب الحصول على متابعين لحساباتهم من الجماهير العربية ومعظم أخبارهم يجانبها الكثير من الحقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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