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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض تدريب غد السبت في الثالثة عصرًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر النادي في الثانية ظهرا قبل خوض تدريبات الإطالات في الثانية والنصف بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري باستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٦ أيام.