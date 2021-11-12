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مدرب البرتغال يثق فى قدرة برازيل أوروبا على التأهل للمونديال

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مدرب البرتغال يثق فى قدرة برازيل أوروبا على التأهل للمونديال مدرب البرتغال يثق فى قدرة برازيل أوروبا على التأهل للمونديال

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أبدى فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، ثقته في تأهل الفريق إلى نهائيات 2022 المقررة في قطر، رغم كبوة التعادل السلبي أمام منتخب أيرلندا أمس الخميس، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى البطولة.

وقبل المباراة المقررة أمام منتخب صربيا في لشبونة بعد غد الأحد، يحتل البرتغالي بطل أوروبا السابق صدارة المجموعة الأولى في التصفيات، لكن بفارق الأهداف فقط أمام منتخب صربيا.

ويحتاج المنتخب البرتغالي تحقيق نتيجة إيجابية كي يحسم تأهله المباشر إلى النهائيات، وقال سانتوس إن عقلية الفريق، الذي يسعى دائما للفوز، يجب ألا تتغير.

وقال سانتوس: «التعادل أو الفوز (5-0) سيؤديان نفس النتيجة، لكنني بالطبع أتطلع للفوز. فهو نتيجة إيجابية وندرك ذلك».

وأضاف المدير الفني للمنتخب البرتغالي: «الآن سيكون المنتخب الصربي مطالبا بالفوز على أرضنا. أنا واثق من أننا سنشارك في كأس العالم».

وكان المنتخب البرتغالي قد فاز على نظيره الأيرلندي (2-1) ذهابا مستفيدا من ثنائية متأخرة من النجم كريستيانو رونالدو، لكنه لم ينجح خلال مباراة أمس في هز الشباك ليخرج بنقطة واحدة.

وقال سانتوس في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «بالطبع، كنا نرغب في الفوز وليس التعادل. واجهنا الكثير من الصعوبات ولم نستطع تغيير مسار المباراة. كانت هناك صعوبة كبيرة في التعامل مع منافس قوي للغاية ويتمتع بحالة بدنية عالية».

المصرى اليوم

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