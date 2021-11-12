سموحة يستعد لمواجهة إنبي بخماسية في سبورتنج

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الفوز على فريق سبورتنج أحد أندية القسم الثاني، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن استعدادات الفريق السكندري لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

احرز أهداف سموحة فهد جمعه، هدفين، وعمر ميرا وعبدالرحمن عامر وامير عادل.

ويستعد سموحة لخوض مباراة انبي، المقرر لها الجمعة المقبل، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز على ايسترن كومباني، وتعادل مع الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.