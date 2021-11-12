رونالدو يلهب حماس جماهير البرتغال بعد التعادل مع أيرلندا.. ومواجهة صربيا تحسم التأهل

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وجه كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، رسالة حماسية إلى الجماهير البرتغالية، عقب التعادل مع أيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأثنى رونالدو على زملائه بعد الحصول على نقطة التعادل مع أيرلندا، بعد التعادل سلبيا مع أصحاب الأرض، في تاسع جولات التصفيات، والتى قفزت بالبرتغال لصدارة المجموعة الأولى، بعد وصولها للنقطة 17، بفارق الأهداف فقط عن صربيا.

وقال رونالدو في رسالة إلى جماهير البرتغال: «من الصعب دائما اللعب في أيرلندا، لكن النقطة التي حصدناها تجعل مصيرنا بين أيدينا، يوم الأحد، أمام مشجعينا وفي موطننا، سنعمل على حجز مقعدنا في مونديال قطر، لنبقى أقوياء».

ومن المقرر أن تلتقي البرتغال مع صربيا، في الجولة الختامية، ليتصارع المنتخبان على اقتناص بطاقة التأهل المباشر للمونديال، وتجنب سيناريو الذهاب للملحق.