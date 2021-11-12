محافظ المنوفية يتابع مستجدات تطوير ميدان الإسعاف

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ميدانياً التجهيزات والتشطيبات النهائية لأعمال التطوير والتجميل بأكبر ميادين العاصمة «ميدان الإسعاف» بطريق شبين الكوم- طملاى كونه مدخلا مهما وحيويا للمحافظة، وذلك في إطار حرصه واهتمامه على المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات لتحقيق تنمية شاملة وملموسة على أرض الواقع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن ميدان الإسعاف بشبين الكوم يعد من أكبر الميادين التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة ويهدف إلى توسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية بالمنطقة، فضلاً عن إحداث واجهة ولمسة حضارية وجمالية.

وخلال تفقده وجه المحافظ، رئيس حى غرب بسرعة الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية بالميدان، مشدداً على ضرورة وجود إدارة للإشراف على الميدان وفنى زراعى لمباشرة الأعمال التجميلية وكذا فرد أمن بصفة مستمرة للحفاظ على أعمال التطوير، كما وجه بسرعة الانتهاء من تجهيز مبنى مقر الإسعاف الجديد.

وأشار رئيس حى غرب إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال بالميدان، الإثنين المقبل، رافقه خلال الجولة رئيس حى غرب، ومنسق حياة كريمة، والمستشار الهندسي.

تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع صبرى أبوعلم أمام مصنع الغزل، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والأعمدة الديكورية على جانبى الطريق، فيما تم الانتهاء من أعمال التطوير بالجزيرة الوسطى وذلك تمهيداً لأعمال الرصف.

وتابع محافظ المنوفية مترجلاً على الأقدام بشارع مصنع الغزل بحى غرب أعمال التطوير والتجميل، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك على جانبي الشارع وصب القواعد الخرسانية وتركيب البازلت بين الفواصل المضيئة، موجهاً القائمين بسرعة إنجاز الأعمال وتركيب المطبات المضيئة بالشارع حفاظاً على المارة مع الانتهاء من تركيب باقى الأعمدة الديكورية.

وخلال تفقده وجه المحافظ، رئيس حى غرب بتكثيف التواجد الميداني بالشارع لمتابعة الأعمال ومشدداً بالتعامل بكل حزم مع أي تعديات وإشغالات على حرم الطريق.