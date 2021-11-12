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فصل التيار الكهربائي عن قرى في بني سويف لمدة 3 ساعات

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فصل التيار الكهربائي عن قرى في بني سويف لمدة 3 ساعات فصل التيار الكهربائي عن قرى في بني سويف لمدة 3 ساعات

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، أنه قد تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف وذلك بداية من يوم السبت إلى الخميس خلال الأسبوع القادم، اعتباراً من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة

وبحسب بيان القطاع سيتم فصل الخدمة يوم السبت«11/13»عن قرى (العلالمة، بياض العرب، بني سليمان)، ويوم الأحد 11/14عن قريتى الحلابية، تزمنت، ويوم الاثنين 11/15 عن قرية باروط، ويوم الخميس«11/18» عن قريتي (سنور،بني سليمان، بجانب منطقة المرور شرق النيل وذلك بحسب الأيام المذكورة والفترات الموضحة عالية.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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