نادر حمدي يرزق بطفله الأول: «ربنا أنعم عليا ورزقني بولد»

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أعلن الفنان نادر حمدي، رزقه بطفله الأول من زوجته المنتجة سارة حسني.

كتب «حمدي»، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «الحمد لله ربنا أنعم عليا ورزقني بولد، سيف نادر حمدي».

تعد أغنية مبتكبريش، آخر أعمال نادر حمدي الفنية، التي قام بتوزيعها الموسيقي للفنان رامي جمال، وطرحت خلال الفترة الماضية ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم ولسه، وتعاون في الأغنية مع الشاعر أحمد المالكي والملحن سهم.

يذكر أن نادر حمدي احتفل بزفافه في يناير 2021، وحضر الحفل عدد كبير من مشاهير الفن أبرزهم وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ وهاني رمزي والشاعر تامر حسين.