أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موسى ماريغا" ينعش تدريبات الهلال قبل النهائي الآسيوي .. وغوميز يحتفل بمولوده

Print
"موسى ماريغا" ينعش تدريبات الهلال قبل النهائي الآسيوي .. وغوميز يحتفل بمولوده "موسى ماريغا" ينعش تدريبات الهلال قبل النهائي الآسيوي .. وغوميز يحتفل بمولوده

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة، مشاركة المحترف المالي "موسى ماريغا" في التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول تحضيراً للمباراة الختامية لدوري أبطال آسيا 2021 أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في 23 نوفمبر الجاري.

ميدانياً واصل فريق الهلال مساء اليوم تدريباته الاعتيادية على استاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي؛ حيث تركزت الحصة التدريبية على النواحي التكتيكية.


وتخلل المران: تطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية، وتسديد على المرمى.


وواصل الثنائي "ياسر الشهراني، وجانغ هيون سو" برنامجيهما التأهيليين، فيما قرر الجهاز الفني إراحة النجم الفرنسي "بافيتيمبي غوميز" عن المران نظير قدوم مولوده الثالث.


ويجري الفريق مساء يوم غد السبت تدريباً اعتيادياً تأهباً لاستئناف المنافسات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

جمعية "أيتام جدة" تتفاعل مع شهر الجودة بمحاضرة تثقيفية

جمعية "أيتام جدة" تتفاعل مع شهر الجودة بمحاضرة تثقيفية