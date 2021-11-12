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قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ إن عودة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بعد فترة انقطاع طويلة، وبناء على رغبة أمريكية، يؤكد مدى تقدير الإدارة الأمريكية لحجم وقوة الدور المصري الذي أصبح لا غني عنه في الإسهام في حل قضايا وأزمات منطقة الشرق الأوسط.

و اضافت في بيان لها أن طلب وزير الخارجية الأمريكي بلينكن خلال لقائه بنظيره المصري الوزير سامح شكري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة والذي أعلن فيه بوضوح رغبة أمريكا لعودة الحوار الاستراتيجي مع مصر، يؤكد قوة دور وتأثير القاهرة فيما يحدث على الساحة في منطقة الشرق الأوسط

لافتة إلى أن العلاقات العسكرية بين البنتاجون والجيش المصري لم تنقطع وكذلك العلاقات الاقتصادية، حتى في ظل وجود بعض الخلافات التي تطرأ بين الحين والآخر في الجانب السياسي.

و تابعت «عفيفي» أن ما يُكسب عودة الحوار الاستراتيجي أهمية خاصة في هذا التوقيت ،هو ما نشهده في العالم الآن من تطورات سريعة وحادة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتحالفات الدولية بين الدول الكبرى وغيرها من الدول ذات المراكز الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والشرق الأقصى، مؤكدة أن نجاح سياسة مصر الخارجية في إقامة علاقات دولية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة مع دول الغرب والشرق دون الانحياز إلى جانب على حساب الآخر، هو ما دفع الجانب الأمريكي لطلب عودة الحوار الاستراتيجي والدفع به إلى آفاق أوسع في التعاون في كافة الملفات المهمة في المنطقة