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نائبة: مؤتمر باريس يهدف إلى خروج المرتزقة من ليبيا وتوفير قوة دفع للانتخابات المقبلة

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نائبة: مؤتمر باريس يهدف إلى خروج المرتزقة من ليبيا وتوفير قوة دفع للانتخابات المقبلة نائبة: مؤتمر باريس يهدف إلى خروج المرتزقة من ليبيا وتوفير قوة دفع للانتخابات المقبلة

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قالت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر باريس الذي يشارك فيه الرئيس السيسى، يهدف في المقام الأول إلى تحقيق السلام والأستقرار والامن في ليبيا قبل الاستحقاق الانتخابي الليبي، مما يمكنها من مكافحة الارهاب لتعود البلاد إلى وضعها الاقتصادي عربيا ودولياً.

و اضافت في بيان لها اليوم، الجمعة ان الهدف من هذا المؤتمر هو توفير قوة دافعة دولية للإنتخابات اللبيبة، المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، وبحث تطورات الأوضاع وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، مؤكدة أن تعتبر أمن ليبيا جزء لا يتجزء من الامن القومي المصري، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس في هذا المؤتمر الدولي الذي سيشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورؤساء حكومات ومسئولي أكثر من 20 دولة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكدت عضو مجلس النواب، على دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، فضلا عن أمنها واستقرارها، لافته إلى أن الرئيس السيسي سوف يؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا، خاصة وانا على اعتاب إجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر له ديسمبر المقبل، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد توجه أمس الخميس، إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

المصرى اليوم

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