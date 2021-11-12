20 مخالفة لقرارات التوطين في الرياض
رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران...
أنقذ «مدني جازان» مواطنًا سقط بمنطقة وعرة في «فيفا»، وتم نقله للمستشفى بواسطة الجهة المختصة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،...
ناشدت السلطات في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.وحسب وكالات إعلامية يأتي ذلك...
حظرت أنقرة، اليوم، على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين...
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين...
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية...