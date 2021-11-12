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20 مخالفة لقرارات التوطين في الرياض

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المملكة ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران...

03b9112edd.jpgأبها : الوطن
9383c4c7a6.jpg07 ربيع الثاني 1443 هـ

إنقاذ مواطن سقط بمنطقة وعرة في فيفا

أنقذ «مدني ⁧‫جازان»‬⁩ مواطنًا سقط بمنطقة وعرة في «فيفا»، وتم نقله للمستشفى بواسطة الجهة المختصة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png07 ربيع الثاني 1443 هـ

سلطات مدينة صينية تطلب من مواطنيها عدم الخروج من منازلهم

ناشدت السلطات في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.وحسب وكالات إعلامية يأتي ذلك...

icon-byline.pngجدة: الوكالات
icon-clock.png07 ربيع الثاني 1443 هـ

تركيا تحظر سفر مواطني 3 دول عربية عبر رحلاتها إلى بيلاروس

حظرت أنقرة، اليوم، على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png07 ربيع الثاني 1443 هـ

مطار الملك خالد الأضعف في معالجة الشكاوى

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين...

icon-byline.pngأبها الوطن
icon-clock.png07 ربيع الثاني 1443 هـ
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إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل تجويف أرضية شاحنة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png07 ربيع الثاني 1443 هـ

القبض على شخصين أعدا موقعا لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png07 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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