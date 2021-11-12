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محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ"

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محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ" محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ"

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي..

فاز نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

وحصل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول على جائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر، بحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال النجم المصري الجائزة عن جدارة بعد أن كان العلامة الفارقة في البريميرليغ في أكتوبر الماضي؛ إذ نجح في التوقيع على خمسة أهداف للريدز، إضافةً إلى تقديمه أربع تمريرات حاسمة.

كما حاز هدف "صلاح" الرائع في مرمى مانشستر سيتي في المرحلة السابعة من منافسات البريميرليغ على جائزة أفضل هدف عن الشهر الماضي.

ونال الألماني توماس توخيل جائزة أفضل مدرب عن شهر أكتوبر، بحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقاد "توخيل" فريقه تشيلسي لتحقيق نتائج جيدة في الشهر الماضي، حيث حقق البلوز أربعة انتصارات مسجلاً أربعة عشر هدفاً، هذا بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الشباك في ثلاث مواجهات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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