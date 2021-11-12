"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض

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تم ضبط 20 مخالفة لقرار التوطين

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بمدينة ‎الرياض، تم خلالها ضبط 20 مخالفة لقرارات التوطين، وإحالة 39 وافدًا من المخالفين للمادة 39 من نظام العمل إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ‏أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911).